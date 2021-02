5 matchs en 19 jours pour le RWDM en mars RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois joueront les matchs reportés face à Seraing et Deinze les 3 et 19 mars. © belga

Au repos forcé depuis deux semaines suite au report des rencontres à Deinze et contre Seraing ces deux derniers dimanches, le RWDM va vivre un mois de mars infernal suite à la fixation des nouvelles dates de ces matchs reportés.



Le RWDM recevra Seraing le mercredi 3 mars à 18h30 et ira à Deinze le jeudi 18 mars à 17h. Le match face au Club NXT est quant à lui avancé au vendredi 26 février à 20h.



Le RWDM accueillera Deinze le 6 mars à 20h45, ira à l’Union le 13 mars à 20h45 et à Seraing le 21 mars à 16h, de quoi s'offrir un rythme d'enfer en ce mois de mars.