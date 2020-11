Costaud dans les duels, calme balle au pied, propre à la relance et buteur, Abdoul Dante a livré une prestation cinq étoiles face au Lierse. Défenseur de formation, celui qui est prêté par le voisin du Sporting d’Anderlecht s’épanouit de plus en plus dans un nouveau rôle de sentinelle devant la défense. Une prestation que le joueur de 22 ans veut répéter, histoire de taper dans l’œil de son propriétaire anderlechtois.

Abdoul Dante, cette victoire à dix, vous êtes allé la chercher au caractère ?