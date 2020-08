Du noyau qui a connu le titre en D2 amateurs lors de la saison 2017-2018, il ne reste que deux joueurs toujours présents au RWDM : Anthony Bova et Anthony Sadin. Aujourd’hui, le RWDM s’est hissé en D1B, qui redémarre ce week-end, et fait désormais partie du football professionnel. Un objectif que s’était fixé le gardien molenbeekois au moment de quitter l’Union Saint-Gilloise pour débarquer au stade Machtens. "Retrouver la D1B, c’était mon objectif quand j’ai démarré l’aventure avec le club en D2 amateurs. Le but était de prendre le bon wagon pour ramener le club dans le monde professionnel, je suis heureux d’avoir atteint cet objectif, fier du chemin parcouru par le club tant sur le plan sportif que dans son développement général", débute Anthony Sadin.