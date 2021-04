L'option d'Anthony Sadin n'a toujours pas été levée et le capitaine est sans nouvelle de la direction molenbeekoise.

Cinq clean sheets, des arrêts déterminants qui ont rapporté pas mal de points au RWDM, un capitaine qui a su faire honneur à son brassard et pourtant, l'aventure d'Anthony Sadin au stade Machtens est sur le point de... se terminer!

Son option n'a pas encore été levée, contrairement à huit autres joueurs, et le gardien est sans nouvelle de la direction. "J'ai eu un échange entre quatre yeux avec la direction en janvier où on m'a annoncé que le club allait encore recruter un gardien mais dans le même temps, le président m'a annoncé qu'il allait lever mon option pour la saison prochaine. Le coach et certains joueurs m'ont même félicité à l'époque. Mais ces derniers jours, j'ai vu les autres recevoir une lettre annonçant que leur option était levée alors que la mienne n'est jamais arrivée. Je suis donc un joueur libre, sans nouvelle de la direction", nous explique le gardien.