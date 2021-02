Après l'attaquant et le gardien, un nouveau défenseur pour le RWDM RWDM Sébastien Sterpigny Le Français Cédric Yambéré compte plus de 100 matchs en Ligue 1 à son actif. © RWDM

Après un attaquant et un gardien recruté lors de cette dernière journée du mercato, le RWDM s'attache les services d'un défenseur en la personne de Cédric Yambéré.



Ce footballeur français d'origine centrafricaine, 1m91, va renforcer la défense molenbeekoise avec toute son expérience acquise notamment en Ligue 1 avec Bordeaux et Dijon (plus de 100 matchs).