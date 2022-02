Cela fait plus d’un an que Kylian Hazard n’a plus disputé la moindre rencontre. Son dernier match avec le Cercle Bruges, c’était le 17 janvier 2021 contre le Standard. Relégué dans le noyau B depuis, interdit de participer à la moindre rencontre, il a dû se contenter d’entraînements avec les espoirs. Un enfer qui a pris fin ce lundi lorsque son prêt au RWDM a été acté. Un soulagement. "Je vais enfin pouvoir m’évader de ma situation au Cercle et goûter à nouveau au football ", souffle-t-il.