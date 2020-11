Depuis le début de la saison, Jarno Libert dépanne au poste de back droit.

De la défaite concédée dimanche dernier lors du derby disputé à l’Union Saint-Gilloise, les joueurs du RWDM ont retiré plusieurs enseignements qui doivent leur permettre de passer un nouveau cap dans ce championnat si serré.

"Nous aurions dû être plus malins et intelligents après avoir égalisé. Nous avons encaissé un but que nous ne devions pas prendre, c’est la preuve que nous devons encore progresser dans plusieurs domaines, notamment dans la gestion des événements d’un match", ne se cache pas Jarno Libert.