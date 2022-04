Face à Waasland-Beveren, Kylian Hazard a inscrit ses deux premiers buts pour le compte du RWDM. Au-delà des trois points qu’ils ont rapportés, ils ont surtout été vécus comme une libération pour celui qui avait vécu plus d’un an de galère au Cercle. On le sent, Kylian Hazard est épanoui à Molenbeek.