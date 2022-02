Le RWDM a frappé fort en attirant des joueurs comme Igor De Camargo, Kylian Hazard ou encore Obbi Oulare, pour ne citer qu’eux. "Nous avons pratiquement réalisé tous les transferts que nous souhaitions ; nous sommes donc très satisfaits", débute Thierry Dailly, le président du RWDM. "Nous avons également trouvé des solutions pour certains joueurs au niveau des départs et nous avons conservé l’équilibre dans l’équipe, ce qui est primordial pour réaliser des résultats."

Ce mercato XXL traduit à lui seul les nouvelles ambitions d’un RWDM passé sous pavillon américain durant la trêve. "Avec l’arrivée d’un nouvel investisseur, les ambitions du club ont augmenté. Cela nous a permis d’attirer certains profils de joueurs, comme celui d’Igor avec qui nous avions déjà discuté l’été dernier et qui a l’occasion de mettre un point final à sa carrière de la plus belle des manières, là où tout a débuté."

Les cinq autres arrivées sont également de sacrés renforts. "Kurdic n’a que 22 ans, on peut miser sur l’avenir avec lui. Le transfert de Vorogovskiy était déjà bouclé avant l’arrivée de John Textor ; nous suivions Kylian de près depuis un petit temps et je suis content d’avoir pu trouver un accord avec le Cercle. Tout le monde connaît Obbi et ses qualités, mais aussi ses problèmes physiques. Avec un prêt de 18 mois, il aura tout le temps de revenir à son meilleur niveau. Sans oublier Montes et nos jeunes sur qui nous comptons."

Avec un tel effectif, le RWDM ne se cache plus. Il faudra aussi gérer une certaine forme de pression du côté des joueurs. "C’est maintenant aux joueurs de faire le job. Ils ont les qualités nécessaires, à eux d’afficher cet engouement et cette envie d’aller chercher quelque chose. S’ils font passer le club avant eux, s’ils se comportent en véritables professionnels, ils peuvent vivre quelque chose de fantastique ensemble."

Et ça passera inévitablement par une victoire ce dimanche sur la pelouse de la lanterne rouge. Un adversaire dont les Molenbeekois doivent se méfier. "Il reste dix matchs aux joueurs pour forcer le destin et écrire une belle page de leur carrière."

Le noyau : Defourny, De Bie, Alavoine, Dante, Sankhon, Mpati, Vorogovskiy, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Montes, Gécé, Rommens, Ephestion, Claes, Keita, De Camargo, Togui, El Ouahdi, Nzuzi, Lavie.

Observation : Nangis (4/4) est suspendu.