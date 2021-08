Le RWDM a disputé son premier match ce week-end. L’aboutissement de longues semaines de travail de la part du staff mais aussi de la direction. Ce match fut aussi le premier vécu par Cédric Deschutter dans ses nouvelles fonctions. Celui qui a porté les couleurs du club gamin est le nouveau directeur commercial et marketing.

Cédric, comment se déroulent vos premières semaines au RWDM ?

"Tout est très positif, j’ai été rapidement intégré. Je suis très satisfait de l’équipe en place au niveau de la communication et du marketing et j’espère pouvoir leur apporter cette petite touche en plus afin de professionnaliser notre département business."

Quel est votre parcours professionnel ?

"J’ai un master en Relations Publiques. J’ai travaillé pendant huit ans au sein de l’entreprise Mediaplanet, leader international en marketing de contenu. Mon job consistait à publier des éditions spéciales avec les grands quotidiens et magazines du pays.

Vous avez joué aussi pour le RWDM ?