Courte défaite pour le RWDM face à Saint-Trond RWDM Sébastien Sterpigny Un but encaissé juste avant la pause prive les Molenbeekois d'un résultat positif. © Belga

Quatre jours après avoir été battu par le PSV (6-2), le RWDM disputait ce mercredi son deuxième match de préparation face à Saint-Trond. Une rencontre disputée sur la pelouse de Geel et pour laquelle Vincent Euvrard opérait deux changements dans son onze de base, Alavoine prenant place entre les perches et Gécé au milieu de terrain.



Face aux pensionnaires de D1A, les Molenbeekois ont livré 45 bonnes premières minutes, toutefois pas récompensées puisque les Trudonnaires inscrivaient l'unique but de la partie sur corner, juste avant le retour des vestiaires.



En seconde période, les deux équipes ont fait jeu égal, Vincent Euvrard a donné du temps de jeu à l'ensemble du noyau, dans une partie qui s'est finalement terminée par une courte défaite.



Samedi, le RWDM recevra Eupen à 16h sur la pelouse du RCS Brainois, pour un premier match devant du public.



Saint-Trond - RWDM 1-0 RWDM: Alavoine, Libert (60e Mpati), Ruyssen (60e Degryse), Le Joncour (60e Abou), Van Den Bogaert (60e Ndosimau), Rommens (60e Othman), Gécé (60e Abou), Claes (60e Zoghalmi), Nangis (60e Dante), Lavie (60e Dequevy), Nzuzi (60e Sada).

Le but: 45e Lavalée (1-0).