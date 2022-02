Cruelle défaite du RWDM à Waasland-Beveren RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois voient leur adversaire du jour revenir à deux unités de leur deuxième place. © Belga

C'était le duel au sommet du week-end et certainement l'une des rencontres les plus importantes de la saison pour le RWDM. Une confrontation entre les deux principaux concurrents à la deuxième place, synonyme de match de barrage pour la montée en D1A en fin de saison. En cas de victoire à Waasland-Beveren, les Molenbeekois pouvaient prendre huit points d'avance sur leur adversaire du jour et ainsi faire un grand pas en avant dans la course à ce fameux match de barrage.



Les locaux mettaient la pression d'entrée mais le RWDM pouvait compter sur Defourny et sa solidité défensive pour ne pas encaisser. La tête de De Camargo sur un centre de El Ouahdi et la frappe à distance de Rommens ne trouvaient pas le cadre mais avaient le mérite de mettre les Molenbeekois dans le match.





En seconde période, on sentait Waasland-Beveren moins fringant, laissant le ballon au RWDM. Ruyssen pensait trouver l'ouverture mais Jackers sortait un solide réflexe. Et alors qu'on se dirigeait vers un partage, qui restait une bonne affaire pour le RWDM, une frappe déviée par Le Joncour offrait la victoire à Waasland-Beveren.



Avec ce revers, le RWDM voit son adversaire du jour revenir à deux unités de leur deuxième place.



Waasland-Beveren - RWDM 1-0

Waasland-Beveren: Jackers, Mertens, Da Costa (83e Traore), Vukotic, Tshimanga (79e Ocansey), Verstraete, Gillet, Bertone (79e Ribeiro), Reyners, Al Badaoui (83e Maderner), Baldé (69e Trari).

RWDM: Defourny, Sankhon, Ruyssen, Le Joncour, Vorogovskiy, Keita, Rommens, El Ouahdi (74e Hazard), Nangis (86e Togui), Ephestion (65e Claes), De Camargo.

Arbitre: M. Vermeire.

Avertissements: Vorogovskiy, Baldé, Vukotic, Verstraete, Sankhon.

Le but: 89e Maderner (1-0).