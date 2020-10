D1B: 5 cas positifs supplémentaires, le match RWDM-Lierse de samedi est reporté RWDM Sébastien Sterpigny 15 cas positifs avaient déjà été détectés en semaine, ce qui porte le total à 20 cas positifs au sein du club molenbeekois. © RWDM

Depuis mardi et l'apparition de 15 cas positifs au Covid-19, le déroulement de la rencontre RWDM-Lierse de ce samedi était remis en cause. Tous les joueurs et les membres du staff ont été testés dans la foulée et les résultats sont tombés ce vendredi: 5 cas positifs supplémentaires.



Avec une vingtaine de cas positifs au sein du club (joueurs, staff, administration), la rencontre de ce samedi face au Lierse est donc reportée.