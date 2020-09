D1B: Après Delacourt, le RWDM libère Massengo RWDM Sébastien Sterpigny Les deux joueurs ne faisaient plus partie des plans et avaient été reversés dans le noyau B. © Sterpigny

Reversés dans le noyau B depuis le début de la préparation, Benjamin Delacourt et Jordan Massengo n'entraient plus dans les plans du staff du RWDM pour cette nouvelle saison en D1B.



Lundi soir, Delacourt était libéré par le club et s'engageait quelques heures plus tard aux Francs Borains. Ce mardi matin, c'est au tour de Jordan Massengo d'être libéré par le RWDM. "D’un commun accord, Jordan Massengo quitte le club. Nous tenons à remercier Jordan pour ses matchs disputés sous les couleurs du RWDM. Bonne chance pour la suite de ta carrière", a indiqué le club molenbeekois.