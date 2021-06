D1B: Clap de fin pour Bova au RWDM, les supporters perdent leur chouchou RWDM Sébastien Sterpigny C'est la fin d'une belle aventure de quatre ans pour Anthony Bova, un joueur qui a marqué le club à jamais. © Moisse

Laissé sur une voie de garage pendant toute la saison, le départ d'Anthony Bova du RWDM n'est pas une surprise. Un départ que le joueur a confirmé sur les réseaux sociaux et qui a fait place à un un nombre impressionnant de messages de la part des supporters. Il faut dire que Bova, véritable chouchou des supporters, aura marqué de son empreinte le renouveau du RWDM.



Un joueur qui n'oubliera jamais ces fameux supporters. "Hello les amis, voilà le clap de fin est arrivé. Après 4 ans , je voudrais vous remercier du fond du coeur pour votre soutien inconditionnel que j’ai pu recevoir durant toutes ces années, tous ces moments magiques sur et en dehors du terrain. Cette ferveur, ces chants... Inoubliable et gravé... Je vous souhaite à vous supporters le meilleur possible pour la suite. En ce qui concerne mon cas certaines choses suivront prochainement. Encore MERCIIIII !!!", a-t-il écrit.