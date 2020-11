D1B: La suspension de Rommens (RWDM) réduite à un seul match RWDM Sébastien Sterpigny Le parquet de l'Union belge de football avait demandé une suspension de trois matches, le RWDM avait décidé de faire appel. © Belga

Le parquet de l'Union belge de football avait demandé une suspension de trois matches et une amende de 1500 euros à l'encontre du milieu du RWDM Nicolas Rommens suite à son exclusion samedi pour avoir planté ses crampons sur le tibia et la cheville du Lierrois Ayyoub Allach.



Le RWDM a fait appel et a su réduire la suspension à un seul match (celui de ce week-end contre l’Union) et deux matchs avec sursis. L’amende a également été réduite à 1000 euros.