Le RWDM contrôlait la suite des opérations et aurait pu alourdir la marque avec cette frappe enroulée d'Ephestion repoussée par la barre. La reprise des Molenbeekois était parfaite. Ribeiro filait sur son flanc et adressait un centre millimétré pour Claes dont la reprise du plat du pied trompait Brughmans (53e, 0-2). Le Lierse était au bord du KO mais Claes manquait son face à face avec le portier lierrois et Nangis touchait du bois.





Le Lierse restait dans le match et tentait de revenir au score, mais la défense faisait le gros dos alors que Le Joncour ajoutait un troisième but en fin de match. Avec ce succès, le RWDM met fin à sa série de huit match sans victoire et boucle sa première saison en D1B sur une note positive.





Lierse - RWDM 0-3 Lierse: Brughmans, Van Genechten (72e Cauwenberg), Gillekens, Bitsindou, Laes, Swinnen, Van Landschoot, Janssen (64e Van der Veken), Troonbeeckx (56e Smolders), Limbombe (56e Placca), Vermeiren (72e Samyn).

RWDM: De Bie, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Van Den Bogaert, Claes, Rommens, Ribeiro (70e Lavie), Nangis (88e Degryse), Nzuzi (43e Terki), Ephestion.

Arbitre: M. De Cuyper.

Avertissement: Rommens, Cauwenberg.

Les buts: 23e Nangis (0-1), 53e Claes (0-2), 86e Le Joncour (0-3).