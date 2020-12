Pour sa dernière de l’année, le RWDM recevait le Lierse, son principal concurrent dans la course au maintien. L’occasion de faire un grand pas vers le maintien puisqu’en cas de succès, les Molenbeekois pouvaient prendre 12 points d’avance sur les Lierrois. Un match que les joueurs de Vincent Euvrard ont abordé avec le plus grand sérieux, même s’il n’a pas été évident de trouver la faille dans la défense repliée des Lierrois. En première mi-temps, il y eut bien quelques tentatives, mais sans réel danger. A la reprise, Placca trouvait la barre sur un coup franc mais à l’heure de jeu, la frappe à distance de Rommens prenait la bonne direction et plaçait les Molenbeekois aux commandes. Un but ô combien précieux puisque la défense résistait bien par la suite, de quoi décrocher cette si précieuse victoire qui permet au RWDM de faire un grand pas vers le maintien. De quoi passer des fêtes l’esprit tranquille.

Fiche du match:

RWDM - Lierse 1-0

RWDM: Sadin, Dante, Ruyssen, Le Joncour, Mpati, Boujouh, Terki, Rommens, Yagan (90e Libert), Nzuzi (69e Dequevy), Rocha (69e Bangoura).



Lierse: De Smet, Cauwenberg, Santermans, Bintsindou, Van Genchten, Van Der Veken, Janssen (63e El Ansri), Van Landschoot, Samyn (72e Allach), Petrov (80e Vermeiren), Placca.



Arbitre: M. Pirard.



Avertissement: Terki.



Le but: 61e Rommens (1-0).