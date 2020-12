Après une semaine quelque peu chahutée, marquée par le départ de Laurent Demol et la nomination dans la foulée de Fred Stilmant au poste de T1, le RWDM recevait un sacré client avec la venue de Deinze, véritable bête noire des Molenbeekois ces dernières années. Pourtant, face à l’armada flandrienne, c’est bien le RWDM qui était le premier à frapper.

Sur une remontée rapide, Rommens récupérait le cuir dans l’axe et décochait une frappe lointaine qui terminait sa course dans les filets de Dutoit. La suite de la rencontre, ce sera une véritable résistance de la part des Molenbeekois qui subissaient les assauts visiteurs durant 85 minutes, ne craquant qu’à une seule reprise (68e, but de Mertens), de quoi tout de même décrocher un point intéressant dans la lutte pour le maintien.

Le tout, en attendant la possible nomination d’un nouvel entraîneur dans les jours ou semaines à venir puisqu’un certain Vincent Euvrard a été aperçu dans les travées du stade Machtens ce dimanche soir.



Fiche du match:



RWDM - Deinze 1-1

RWDM: Sadin, Mpati, Ruyssen, Le Joncour, Boujouh, Rommens, Dante, Terki, Lavie (77e Dequevy), Claes, Rocha.



Deinze: Dutoit, Vansteenkiste, Blondelle, De Schutter, De Looze, Le Postollec, Lecomte, Staelens (65e De Belder), Tarfi (77e Van Walle), Challouk (86e Dansoko), Mertens.



Arbitre: M. Debeuckelaere.



Avertissements: Boujouh, Claes.

Les buts: 7e Rommens (1-0), 68e Mertens (1-1).