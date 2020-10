D1B: Le RWDM s’impose à Courtrai en match amical (3-4) RWDM Sébastien Sterpigny Privés de match ce week-end à Westerlo, les Molenbeekois ont travaillé leurs gammes ce mardi en amical.

© Belga

Covid-19 oblige, le RWDM n’a pas pu disputer la rencontre de D1B prévue samedi à Westerlo en raison du trop grand nombre de cas positifs au sein de l’effectif flandrien. Pour garder le rythme et travailler leurs gammes, les Molenbeekois ont disputé une rencontre amicale à huis clos ce mardi à Courtrai.



Face aux pensionnaires de D1A, les Molenbeekois ont mené 0-2 grâce à des buts de Senakuku et Rommens, pour finalement s’imposer 3-4, Nzuzi et Lavie inscrivant les deux autres buts du RWDM.



Samedi à 17h, le RWDM ira défier Rochefort, pensionnaires de D3B ACFF, en Coupe de Belgique.