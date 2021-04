Une mauvaise relance de De Bie suivie par une faute grossière de Van Den Bogaert permettait à Lommel de prendre les commandes dès la 7e via Kis. Kis que l'on retrouvait cinq minutes plus tard pour le 0-2 avec un coup franc dévié par le mur. Le RWDM n'était pas dans un grand soir et s'il retrouvait un peu de son football par la suite, réduisait la marque sur un penalty transformé par Rommens, un but contre son camp de Le Joncour gâchait la reprise.

Les Molenbeekois réduisaient encore la marque à la suite d'une belle reconversion ponctuée par Nzuzi mais une nouvelle errance défensive permettait à Zaroury, abandonné par Libert, de redonner deux buts d'avance aux Verts. Kis mettait fin au calvaire molenbeekois en transformant un penalty dans les arrêts de jeu (2-5). RWDM - Lommel 2-5

Fiche Technique

RWDM: De Bie, Libert, Ruyssen (67e Dante), Le Joncour, Van Den Bogaert, Terki, Rommens, Claes (75e Ribeiro), Nangis (85e Degryse), Nzuzi (67e Lavie), Ephestion.





Lommel: Grimshaw, Verschueren, Lemoine, Kis, Vandersmissen, Henkens, Silva, Moreno, Zaroury (72e Boussouf), Ugalde (89e Kabongo), Kadiri (79e Saito).





Arbitre: M. Vermeire.





Avertissements: Vandersmissen, Libert, Lemoine.





Les buts: 7e Kis sur pen. (0-1), 12e Kis (0-2), 36e Rommens sur pen. (1-2), 50e Le Joncour csc. (1-3), 58e Nzuzi (2-3), 63e Zaroury (2-4), 94e Kis sur pen. (2-5).