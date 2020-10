D1B: Le RWDM s'offre un latéral gauche venu de Westerlo RWDM Sébastien Sterpigny Bryan Van Den Bogaert a signé un contrat d'un an en faveur du club molenbeekois. © RWDM

Depuis le début de la saison, le staff du RWDM ne semblait pas satisfait du rendement de ses deux backs gauches, Houssem et Boujouh, à tel point qu'il alignait Tracy Mpati, latéral droit, à gauche.



Du coup, le club s'est mis à la recherche d'un nouveau latéral gauche et vient d'engager Bryan Van Den Bogaert, 28 ans, 1m88, qui évoluait à Westerlo. Il a signé un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire.