Et juste avant la pause, il profitait d’une glissade d’un défenseur en milieu de terrain pour filer seul vers le but et doubler la mise (0-2). Lommel - RWDM 3-2



Lommel: Svedkauskas, Neven, Lemoine, Kis, Vandersmissen (54e Verschueren), Henkens, Thordarson, De Souza Costa, Moreno, Zaroury (90e Kabongo), Kadiri (54e Ugalde).



RWDM: Matthys, Dante, Ruyssen, Le Joncour (86e Senakuku), Mpati, Boujouh (81 Van Den Bogaert), Rommens, Terki, Claes (81e Walbrecq), Nzuzi (65e Dequevy), Yagan (81e Libert).



Arbitre: M. Staessens.



Avertissements: Lemoine, Terki, Neven, Verschueren, Rommens, Mpati, Kabongo.



Les buts: 24e Nzuzi (0-1), 45e Nzuzi (0-2), 54e Kadiri (1-2), 58e Neven (2-2), 81e Ugalde (3-2). Le RWDM, pas inquiété durant le premier acte, avait tout en mains pour l’emporter mais passait complètement à côté de son sujet après la pause. Lommel revenait au score en l’espace de quatre minutes et dominait totalement la seconde période. Les Molenbeekois en avaient plein les pieds et ce qui devait arriver arriva avec un 3-2 qui tombait à dix minutes du terme. Et juste avant la pause, il profitait d’une glissade d’un défenseur en milieu de terrain pour filer seul vers le but et doubler la mise (0-2).

Une rencontre qu’il fallait toutefois disputer sans Sadin et Rocha, blessés en dernière minute. Lommel prenait le début de match à son compte grâce à un pressing assez haut mais le RWDM allait profiter de deux cadeaux de la défense locale pour mener 0-2 à la pause. Dans un premier temps, Nzuzi récupérait un ballon haut, s’en allait vers le but et décochait une frappe gagnante.