Assez transparent offensivement en première période, le RWDM montrait un visage plus séduisant après la pause. Les intentions étaient meilleures, la construction aussi, il ne manquait finalement que les occasions franches. Un domaine dans lequel les Molenbeekois doivent encore progresser car c’est certainement ça qui les a empêché d’arracher le point du partage sur la pelouse d’une équipe de Deinze qui a reculé en seconde période.

Deinze - RWDM 1-0



Deinze: Dutoit, De Looze, Blondelle, De Schutter, Vansteenkiste, Le Postollec, Lecomte, Challouk (69e Dansoko), Van Walle (89e De Belder), Staelens (67e Schills), Mertens.



RWDM: Sadin, Mpati, Le Joncour, Ruyssen, Libert, Rommens, Terki, Nangis, Dequevy (70e Lavie), Yagan (60e Claes), Bangoura (46e Nzuzi).



Arbitre: M. Pirard.



Avertissements: Blondelle, Mpati, Ruyssen.



Le but: 29e Mertens (1-0).

Le RWDM retrouvait une équipe de Deinze qui lui a mené la vie dure durant deux saisons en D1 amateurs. Et en D1B, les Flandriens comptaient bien remettre le couvert et faire oublier leur début de saison manqué (0 sur 6). La pression locale était donc présente d’entrée, les Molenbeekois étaient en difficulté et pourtant, la première occasion était bruxelloise, le coup franc de Rommens étant repoussé par le montant. Et c’est lorsque le RWDM sortait un peu la tête de l’eau que Mertens exploitait parfaitement un centre venu de la gauche, malgré une bonne première intervention de Sadin.