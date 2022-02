Deux jeunes de Crystal Palace prêtés aux U23 du RWDM RWDM Sébastien Sterpigny L'attaquant bolivien Sebastian Joffre et le milieu américain Rian Jamai, débarquent à Molenbeek. © DR

Deux jeunes joueurs prometteurs débarquent au RWDM en provenance de Crystal Palace et intègrent le noyau réserve. Il s'agit de Sebastian Joffre, un attaquant bolivien polyvalent de 22 ans et de Rian Jamai, un milieu de terrain offensif américain de 20 ans.



"Ils ont tous deux évolué à la F.C. Florida Prep Academy et ont rejoint récemment Crystal Palace. Ils rejoignent le RWDM sous forme de prêt afin d’accumuler de l’expérience, du temps de jeu et à terme, à l’image de nos jeunes de l’académie, d’intégrer l’équipe première", indique le RWDM.