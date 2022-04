La deuxième place, on ne parle plus que de ça dans les travées du stade Machtens. Ce qui semblait impossible après un début de championnat manqué s’est concrétisé ce vendredi soir après la défaite de Waasland-Beveren au Lierse. Avec sept points d’avance, les Molenbeekois ne peuvent plus être rejoints, et sont assurés de disputer les barrages contre le 17e de Jupiler Pro League (Seraing ?).

Leur victoire du 4 décembre décrochée sur la pelouse de Waasland-Beveren a sans doute été le tournant. Ce jour-là, le RWDM s’est affirmé comme un candidat sérieux à cette deuxième place. L’arrivée de l’investisseur américain John Textor n’a fait que renforcer ce sentiment avec un mercato traduisant à lui seul les nouvelles ambitions molenbeekoises. Et le début d’année 2022 réussi a ensuite permis au RWDM de prendre le large…

Les Molenbeekois voulaient terminer le travail ce dimanche à Deinze, sans penser que Waasland-Beveren allait perdre des plumes au Lierse.

“Nous partions du principe que nous devions valider nous-mêmes notre deuxième place sur le terrain en allant gagner à Deinze. Mentalement, nous sommes prêts à nous battre”, affirmait avec conviction Gilles Ruyssen.

Deinze, une équipe que les Molenbeekois ont appris à dompter, alors qu’elle a longtemps été leur bête noire ces dernières années. Mais le défenseur du RWDM le sait, les Flandriens ne feront aucun cadeau aux Molenbeekois.

“Gagner à Deinze est plus facile à dire qu’à faire. C’est une équipe difficile à jouer, qui n’a plus rien à perdre ni à gagner et qui évoluera donc sans pression. Même si nous avons déjà pris sept points sur neuf face à cette équipe cette saison, chaque affrontement fut délicat à négocier. Il faudra se battre comme des guerriers sur le terrain.”

D’autant que Deinze est une équipe accrocheuse, qui aurait pu obtenir un meilleur classement si elle n’avait pas concédé 11 partages cette saison.

“La D1B a apporté son lot de résultats surprenants chaque semaine. Pour gagner, il faut rester calmes, être concentrés sur son sujet.”