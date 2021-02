L’affrontement entre Malines et le RWDM en Coupe, ce sera aussi un duel familial pour la famille Dailly. D’un côté le fils, Niklo, attaquant du club malinois, et de l’autre le père, Thierry, président des Molenbeekois. Un affrontement inédit en compétition.

"J’ai déjà joué trois fois contre Molenbeek lors d’amicaux mais en match officiel, cela change tout", confirme le fiston qui s’est amusé de la situation avec son papa le jour du tirage au sort. "Quand j’ai vu que nous affrontions le RWDM, nous étions ensemble à la maison et on a bien rigolé. On dirait qu’à chaque fois que j’évolue dans un club, il faut que j’affronte Molenbeek. Mais je suis content d’affronter le RWDM; ce sera un beau match."