Fin de série pour le RWDM, battu par Westerlo RWDM Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois n'avaient pas les armes pour rivaliser avec le leader. © Belga

Le RWDM recevait Westerlo, le leader, dans un match d'alignement au sommet. Une rencontre qu'il fallait toutefois jouer sans De Camargo, pas sélectionnable lors de ce match d'alignement, d'Ephestion interdit de jouer contre son club propriétaire ou encore de Nangis suspendu.



Vincent Euvrard changeait de schéma tactique et jouait la carte de la prudence avec une défense à cinq en perte de balle. Dans ce système le RWDM faisait le choix de subir. Westerlo contrôlait les débats mais la défense molenbeekoise était bien en place et ne concédait pas grand chose.



Le RWDM osait enfin jouer au retour des vestiaires mais cela restait trop timide. Et lorsque les Molenbeekois faisaient jeu égal avec le leader, une perte de balle était directement punie par le but de Bernat.



Le match était malheureusement plié, le RWDM ne parvenait pas à sortir la tête de l'eau et encaissait même un second but à cinq minutes du terme.



Fin de série donc pour le RWDM qui restait sur une série de huit rencontres consécutives sans défaite depuis leur revers face à... Westerlo le 17 octobre dernier.



RWDM - Westerlo 0-2

RWDM: Defourny, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Sankhon (80e Keita), Mpati, Gécé (80e Dante), Rommens, Nzuzi (70e El Ouhadi), Claes (70e Lavie), Togui (80 El Ouamari).

Westerlo: Jensen, Jordanov, Seigers (87e Goure), Perdichizzi (85e Remmer), Mabea, Gücketin (78e Paulet), Van Eenoo, Vaesen, Bernat (87e Seydoux), Daci, Foster.

Arbitre: M. Debeuckelaere.

Avertissement: Nzuzi, Jordanov, Rommens, Seigers.

Le but: 72e Bernat (0-1), 85e Vaesen (0-2).