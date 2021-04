C’est par une victoire convaincante au Lierse que le RWDM a bouclé sa première saison en D1B. Une première réussie avec un maintien acquis sur le terrain et des joueurs qui se sont révélés. C’est le cas de Florian Le Joncour, auteur d’un joli but dimanche, et qui a prouvé toutes ces qualités, malgré un passage à vide ces dernières semaines.

Florian, le RWDM boucle sa saison de la plus belle des manières, satisfait ?

"Nous avions surtout à cœur de mettre fin à cette mauvaise série de huit matchs sans victoire. Nous sommes d’autant plus contents que nous y sommes parvenus en y ajoutant la manière."