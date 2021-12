Le RWDM a basculé dans une autre dimension ces dernières semaines. Six matchs de suite sans défaite et une deuxième place partagée avec Deinze et Waasland-Beveren, équipe qu’il a battue ce samedi. Le tout avec un Florian Le Joncour qui se mue en buteur, le défenseur français ayant marqué au cours des deux dernières rencontres. Tous les voyants sont donc au vert, à quelques jours de la réception du leader, Westerlo.

Florian, on vous suppose ravi de la victoire de ce samedi ?

"C’est une très belle victoire, il faut en profiter et finir l’année en beauté. Nous nous sommes toutefois fait peur, il y a encore quelques points à améliorer pour que l’on soit plus serein durant nos matchs."