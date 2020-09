Jusqu’à 1 500 supporters pourront prendre place dans les tribunes du stade Machtens.

Ce vendredi, le stade Machtens pourra accueillir jusqu’à 1 500 supporters pour la rencontre face à Lommel. Pour la première fois depuis de nombreux mois, le stade Machtens, réputé pour son ambiance, va pouvoir vibrer à nouveau. Un soulagement pour les plus fervents sympathisants molenbeekois mais aussi pour les dirigeants. "On a senti ce manque lors de notre premier match disputé à domicile, à huis clos. Il s’agissait de notre premier match en D1B mais sans nos supporters, ce retour et cette victoire ont été moins savoureux", se souvient Julien Gorius, le directeur sportif du RWDM.

(...)