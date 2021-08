Gilles Ruyssen prolonge jusqu’en 2023 au RWDM RWDM Sébastien Sterpigny Le défenseur est l'un des piliers de l'effectif molenbeekois. © Belga

Arrivé de Lommel il y a trois saisons, Gilles Ruyssen s'est imposé comme un titulaire indiscutable et est devenu un pilier de la défense du RWDM. Avec 73 matchs au compteur à Molenbeek, le défenseur est l'une des valeurs sûres du club qui se dit heureux de prolonger le contrat de son joueur pour les deux prochaines saisons. "Le plus important dans un club c’est de prolonger ses cadres. Gilles commence sa quatrième saison au sein de notre temple, et il est à l’image des joueurs que je veux dans le club. Il prône la stabilité, la performance, le professionnalisme, la mentalité et avant tout, il a l’amour pour le blason. Il est arrivé il y’a quatre ans de Lommel, il a eu besoin d’un temps d’adaptation, mais depuis, il ne cesse d’évoluer et de progresser. Il est un exemple à suivre, et nous sommes heureux qu’il continue son aventure avec le RWDM pour deux saisons supplémentaires", explique Thierry Dailly, le président du RWDM.



Le joueur se félicite de cette prolongation de contrat. "Je suis extrêmement fier de recevoir la confiance de la part du club ainsi que du staff avec cette prolongation. J’ai énormément grandi en tant que footballeur et j’ai envie que cela continue. Je fais partie de la famille RWDM, et je suis heureux d’encore pouvoir y jouer durant deux saisons."