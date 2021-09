Les Molenbeekois prendront le match à Visé très au sérieux (sa. 19h30).

Trêve internationale oblige, la D1B est au repos ce week-end. Le championnat, pas les joueurs puisque les équipes de D1B font leur entrée en lice en Coupe de Belgique. “Ce n’est pas une pause, c’est un match important”, rétorque d’ailleurs Gilles Ruyssen, le défenseur du RWDM.

Ce match de coupe, les Molenbeekois le disputeront samedi soir à Visé, pensionnaire de Nationale 1. Une rencontre que Ruyssen et ses équipiers aborderont avec beaucoup de concentration et d’envie. “La Coupe de Belgique est importante pour le club, le staff, les joueurs et les supporters. Nous voulons absolument gagner ce match, comme tous les autres. Face à Visé, une équipe de Nationale 1, nous devons absolument gagner, encore plus après le partage frustrant concédé contre Virton la semaine dernière.” (...)