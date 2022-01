Igor De Camargo a attendu le retour des supporters pour inscrire son premier but pour le compte du RWDM. Et il ne lui aura fallu que 77 secondes pour faire vibrer les supporters comme il le faisait 17 ans auparavant.

Igor, on imagine que ce premier but vous a fait plaisir ?

"Ça m’a fait énormément plaisir. Retrouver les filets devant les supporters, c’est tout bon. Surtout dans une victoire précieuse car il était important de maintenir notre élan."

Un match pas aussi simple que ne pourrait le laisser penser le score...

"Surtout que nous avons lâché par moments face à une équipe qui avait opté pour de longs ballons vers l’avant. Ces petits relâchement ont laissé du suspense à ce match mais heureusement, nous sommes parvenus à inscrire ce second but en fin de rencontre."

Comment vous sentez-vous dans l’équipe ?

"Le football est un travail collectif, je suis là pour aider, je suis une pièce dans ce jeu et j’espère qu’avec mon expérience et mes buts je pourrai aider l’équipe à évoluer. Et à aller chercher ce qu’on veut : la montée. Mon adaptation s’est très bien passée car le groupe m’a rapidement adopté, j’espère que nous allons améliorer cette entente jour après jour."