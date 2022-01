Igor De Camargo après sa première au RWDM: "De la nostalgie et une belle soirée" RWDM100% Web Sébastien Sterpigny © Belga

À peine arrivé, l'attaquant a disputé la totalité de la rencontre et déjà apporté un sacré plus à l'équipe.



Motivé, présent dans les duels, capable de garder un ballon dos au but, n'hésitant pas à replacer, à diriger ou à encourager ses nouveaux équipiers, Igor De Camargo s'est offert une première réussie au RWDM. À peine arrivé à Molenbeek qu'il pèse déjà de tout son poids sur l'équipe.



Igor, comment avez-vous cette première rencontre au RWDM?

"Le meilleur sentiment possible, beaucoup de nostalgie. Et cela fut encore plus beau avec la victoire au bout. Ça a été une belle soirée. J'espère que nous allons continuer sur cet élan."



Vous étiez titulaire d'entrée, quelles étaient vos sensations?

"Bien sûr les automatismes doivent encore arriver mais durant la semaine déjà, je me sentais bien dans ce groupe, nous avons bien travaillé avec l'équipe. Nous savons que tout ne sera pas parfait du jour au lendemain mais avec le coach, on va essayer de régler les petits détails pour améliorer de plus en plus notre jeu. La qualité est là, à nous de le prouver lors de chaque rencontre."