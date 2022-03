Dimanche, le RWDM avait une mission : gagner et réaliser une opération cruciale dans la course à la deuxième place. Grâce à un match appliqué et un but rapidement inscrit, les Molenbeekois ont parfaitement géré leur rencontre face à Virton. "Après notre dernier match à Lommel, et le résultat de nos adversaires la veille, il ne fallait pas laisser passer l’occasion de réaliser une bonne opération. Il fallait prendre les trois points à tout prix et on a vu dès les premières minutes que nous avions envie d’aller chercher cette victoire. Nous avons dominé le match pendant 90 minutes", analyse Igor De Camargo.