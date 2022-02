Maxime Électeur espérait déjà venir en août dernier en Gaume.

Pour trouver trace de la dernière apparition de Maxime Électeur en D1 B, il faut remonter au 30 janvier 2021. Six minutes en fin de match contre l’Union, sous les couleurs du RWDM. Que le nouveau médian de l’Excelsior retrouvera donc dimanche. "Sans sentiment particulier, assure-t-il. Si ce n’est ce plaisir de retrouver quelques amis et équipiers. Je n’ai pas d’attaches particulières avec le club bruxellois. Je ne suis resté qu’un an là-bas, sans public, et j’ai peu joué."

Très peu même. Un match entier en Coupe de Belgique contre Rochefort, dix minutes face à l’Union, avec un but et un succès à la clé, puis six autres minutes face à ces mêmes Unionistes. "Je suis resté plusieurs mois sur le flanc", précise ce médian d’1,92 m, âgé de 25 ans. "Une blessure à la cheville et le Covid d’abord, puis une rechute au moment où je revenais dans le coup. Il ne restait alors que quatre ou cinq journées.