Milieu récupérateur à son arrivée la saison dernière, back droit en début de saison sous Laurent Demol et désormais défenseur central avec Vincent Euvrard, Jarno Libert a déjà bien voyagé sur le terrain depuis qu’il évolue au RWDM. Un véritable couteau suisse, si précieux.

"J’essaie toujours de faire de mon mieux, peu importe la place à laquelle j’évolue. Je suis content d’avoir délivré un assist mercredi, mais, en tant que défenseur, je ne peux pas l’être des quatre buts encaissés", confie Jarno Libert.

Un joueur qui a retrouvé une place dans le onze de base après quelques semaines passées sur le banc.

"Le football est ainsi fait. Je n’ai pas beaucoup joué au cours des derniers mois mais j’ai toujours donné le meilleur de moi aux entraînements, en attendant que le coach me donne ma chance. Cette chance, je dois la saisir."

Comme ses équipiers, malgré la défaite concédée et le retard important sur la deuxième place, Jarno Libert reste ambitieux. "Cette deuxième place est loin mais tous les joueurs ont des objectifs personnels et collectifs. Il reste 24 points à distribuer, c’est énorme. Et si on gagne nos trois prochains matchs, alors on reparlera du RWDM pour cette deuxième place. Ce ne sera pas facile mais, si on lâche maintenant, la saison est finie et ça, on n’a pas le droit de le faire."

Cette mentalité, il faudra l’afficher ce samedi soir face à Deinze, où Wim De Decker (ex-Gand) a remplacé cette semaine David Gevaert comme T1.

"On reçoit le SK avec l’ambition de gagner ce match. Il faudra le débuter comme nous l’avons fait face à Seraing, mais en livrant 90 minutes complètes."

Avant un nouveau derby face à l’Union. Une rencontre qui pourrait permettre aux Saint-Gillois de décrocher le titre. "On ne va pas les laisser prendre ce titre contre nous. Mais, d’abord, concentrons-nous sur le match de Deinze, qui est plus important."

Sébastien Sterpigny

le noyau : Sadin, Le Joncour, Nzuzi, Nangis, Rocha, Claes, Ruyssen, Mpati, Libert, Terki, Rommens, De Bie, Ephestion, Yagan, Van Den Bogaert, Ribeiro, Yambéré, Lavie.