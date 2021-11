Jarno Libert dispose certainement de la statistique la plus improbable au RWDM. Le défenseur n’a frappé qu’à une seule reprise au goal cette saison et cela s’est transformé en but. C’était dimanche lors de la victoire 0-2 à Virton. "Ça veut dire que je dois frapper plus souvent au but", sourit le défenseur du RWDM. "Ça fait évidemment du bien de marquer un but, surtout quand il rapporte les trois points à l’équipe."