Auteur d’un assist et puis d’un but, Joeri Dequevy a été le détonateur dans la victoire du RWDM face aux U23 du Club de Bruges ce week-end. Et pourtant, le n°10 du RWDM, pas vraiment habitué à ce statut de réserviste, a dû commencer la rencontre sur le banc. "J’étais déçu de commencer ce match sur le banc. Quand vous vous préparez pendant huit semaines et que vous n’êtes pas sur le terrain au coup d’envoi le jour J, vous ne pouvez qu’être déçu. Sinon, c’est qu’il y a un souci", débute Joeri Dequevy.