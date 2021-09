Septante-septième minute de jeu : le marquoir indique toujours un score vierge, Vincent Euvrard lance ses deux dernières cartouches dans la bagarre, à savoir Togui et Libert, pour tenter de forcer la décision. Quatre minutes plus tard, le latéral droit molenbeekois, plus offensif que Mpati, prolongeait victorieusement du front un coup de coin botté par son capitaine Rommens, offrant du même coup la qualification pour les seizièmes de finale à ses couleurs.

Si la victoire du RWDM ne tenait qu’à un fil avec le rush final des Visétois, elle s’expliquait aussi par un changement gagnant du coach bruxellois. "Il m’avait dit de piquer dans les seize mètres dès que c’était possible et de marquer un but !", souriait le joker de luxe molenbeekois, heureux d’être le pion déterminant dans une rencontre qui filait droit vers les prolongations. "Quand tu n’as pas encore réussi à faire la différence après 70 ou 80 minutes de jeu, tu commences à transpirer un peu (sic)", réagissait l’ancien joueur d’OHL. (...)