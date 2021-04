Jonathan De Bie sera dans les buts du RWDM pour les quatre derniers matchs RWDM100% Web Sébastien Sterpigny Le jeune gardien va recevoir sa chance et prendre de l'expérience en vue de la saison prochaine. © RWDM

Le RWDM reprend le chemin de la compétition ce vendredi après une trêve internationale qui a permis aux organismes de se reposer. "On avait besoin d'un petit break. Le mois de mars a été chargé en termes de matchs, cette pause nous a permis de retrouver de l'énergie pour aborder les quatre derniers matchs", précise Vincent Euvrard.



Le coach du RWDM attend de l'application de la part de ses joueurs. "On veut rester compétitif et jouer chaque match pour gagner, c'est une règle de base pour des athlètes de haut niveau. Il faut toujours viser la haute performance avec un investissement total. Tout ce que tu fais sur le terrain détermine l'identité du joueur, de l'équipe, du club."



Sans objectif fixé, le coach pourrait faire tourner son effectif, sans toutefois tout chambouler. "C'est très important de continuer à progresser comme équipe jusqu'au dernier jour, tout ce que l'on peut améliorer aujourd'hui, on en profitera l'an prochain. C'est pour ça que Jonathan De Bie sera dans le but pour les quatre derniers matchs. C'est un jeune gardien belge à qui on peut donner l'expérience de D1B. Il n'y a que comme ça qu'on peut juger son potentiel. Je ne le fais pas pour lui offrir un cadeau mais car il a montré aux entrainements qu'il en est capable."



Premier rendez-vous, ce vendredi face au Club NXT. "Une équipe en progrès, un match jamais gagné d'avance. On l'a vécu lors de notre dernier affrontement et ils l'ont prouvé en accrochant Westerlo et en rendant la vie dure à Seraing. Il faudra être à son meilleur niveau pour les battre."



Un match que manquera Rocha, qui ne reprend le travail physique que ce vendredi et ne devrait plus rejouer cette saison.