L'éventuel barrage du RWDM fixé aux 23 et 30 avril RWDM Sébastien Sterpigny Si le RWDM conserve sa deuxième place, il affrontera le 17e de D1A dans un duel en aller-retour pour une place en D1A. © belga

À trois journées de la fin du championnat de D1B Pro League, le RWDM occupe toujours la deuxième place du classement avec sept unités d'avance sur Waasland-Beveren. S'il parvient à conserver cette position au terme de ces trois rencontres (il joue contre Deinze, Waasland-Beveren et Westerlo), le club molenbeekois affrontera le 17e de D1A dans un duel en aller-retour pour une place en D1A.



Deux rencontres qui auront lieu le samedi 23 avril et le samedi 30 avril. L'équipe de D1B recevra pour la manche aller et se déplacera chez le 17e de D1A pour la manche retour.