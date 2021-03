L’importance d’avoir un banc concerné pour le RWDM: "On manquait de fraîcheur" RWDM Sébastien Sterpigny © BELGA

Claes et Ephestion, montés au jeu, ont fait la différence sur le but égalisateur.



L’enchaînement des matchs commence à peser sur les organismes des joueurs du RWDM. Cela s’est vu face à Deinze. Après une grande débauche d’énergie pas récompensée en semaine face à Seraing, les Molenbeekois ont manqué d’inspiration et de jus lors de la réception de Deinze. Au final, c’est un partage logique qui est venu sanctionner cette rencontre sans saveur.



(...)