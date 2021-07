La DH/Les Sports + nouveau partenaire média du RWDM RWDM La Rédaction Votre quotidien préféré, la DH/Les Sports +, est devenu pour les trois prochaines saisons le nouveau partenaire média du RWDM. "Nous sommes très fiers de ce partenariat", a fait savoir le club. © D.R.

"Parce que le RWDM est un club qui vit par et pour ses supporters, parce que la DH/Les Sports + est un quotidien qui vit par et pour ses lecteurs et que tous les deux, nous avons un fort ancrage bruxellois, nous avons décidé d’aller ensemble vers de nouvelles victoires", indique Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef du quotidien.



Plusieurs concours visant notamment à faire gagner des billets et d’autres surprises seront organisés cette saison.