Zakaria El Ouahdi avait déjà montré de belles choses lors de ses montées au jeu cette saison avec le RWDM. Dimanche, face à Mouscron, le jeune ailier de 21 ans s’est offert une première titularisation réussie. Virevoltant sur son flanc, il s’est joué de toute la défense mouscronnoise pour offrir le premier but de la soirée à De Camargo.

Un grand moment pour ce jeune talent en devenir. "Je ne pouvais pas rêver mieux pour ma première", débute-t-il timidement. "Je sais qu’Igor est un véritable buteur, je n’avais plus qu’à lui mettre le ballon au bon endroit."

Un assist au bout de quelques secondes lors de sa première titularisation, un moment que Zakaria n’oubliera jamais. "Ça a été un grand moment. Marquer dès les premières secondes, ça a mis toute l’équipe dans de bonnes dispositions pour la suite."

Cette première, le jeune ailier a tenté de l’aborder le plus sereinement possible. Bien aidé par ses équipiers, il s’est libéré au fil des minutes, s’offrant même quelques raids déroutants qui prouvent toute son envie et sa technique. "J’étais un peu stressé en début de match mais c’est normal quand vous êtes titulaire pour la première fois chez les professionnels. Mais au final, je pense avoir livré une bonne prestation."