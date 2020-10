Trois semaines après sa victoire contre l’Union, le RWDM retrouve le chemin du championnat, lui qui avait été privé de match à Westerlo et qui a disputé la Coupe de Belgique le week-end dernier. Trois semaines au cours desquelles Laurent Demol et son staff ont pu surfer sur une vague positive et travailler avec un groupe qui a engrangé de la confiance. “Nous sommes sur une spirale positive depuis cette victoire contre l’Union, à laquelle on a ajouté une qualification en Coupe de Belgique. Le groupe a pu profiter de cette spirale positive pour travailler dans de bonnes conditions. Les garçons ont été très à l’écoute et