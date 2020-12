À Seraing, Maydana (rentré en Argentine) et Faye étaient remplacés par Gueye et Lô tandis que Euvrard, le nouveau coach du RWDM avait relégué Boujouh sur le banc et perdu Claes (suspendu). Nangis et Nzuzi faisaient le chemin inverse. Côté Métallos, Boulenger (pied) n’était finalement pas rétabli.

Côté jeu, Seraing montrait énormément d’envie d’entrée de jeu et monopolisait le ballon. Mais les Molenbeekois, grâce à une phase revue ensuite, ouvrait la marque : une déviation de Rocha permettait à Nzuzi d’isoler Lavie (0-1). Le même homme devait doubler la mise après avoir dribblé Dietsch, mais il trouvait le poteau sur son chemin. Les contretemps s’accumulaient chez les Métallos en perdant Lahssaini sur blessure. Jusqu’à la pause, si les Rouge&Noire avaient la possession, les occasions étaient visiteuses. Avec Lavie en principal acteur.

Le second acte ressemblait au premier. Avec le ballon pour Seraing, mais une balle de break pour Rocha, bien servi par Lavie. Mais la reprise du Portugais heurtait le haut de la transversale. Quant à la première frappe cadrée des Métallos, elle survenait à la 65e suite à un coup franc de Jallow. Cela sonnait le réveil métallo : une tête d’Al Badaoui était sauvée à même la ligne par Rommens avant que Sadin ne doive se détendre sur une frappe de Sabaouni. Al Badaoui et Mikautadze suivaient la cadence via des tirs à distance, captés par Sadin.

Mais c’est encore une fois les visiteurs qui étaient très proches d’un but lorsque Mpati dévalait sur son côté droit et servait Yagan, seul au centre. Mais le tir du remplaçant manquait de puissance et Dietsch intervenait. Malgré ces gros ratés visiteurs, Seraing ne profitera pas de la situation pour revenir. Pire, en fin de match, Mikautadze était exclu pour un pied traînant sur un adversaire.