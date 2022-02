Le RWDM a livré une rude bataille dimanche sur la pelouse de Virton. Avec le déluge qui s’est abattu en Gaume durant la rencontre, la qualité du terrain se détériorait minute après minute. Les spectateurs présents au stade et les téléspectateurs devant leur écran de télévision l’ont constaté, la pratique du football dans de telles conditions était impossible. "Je n’ai pas les mots. Ce n’était pas un match de foot, c’était impossible de jouer. Il fallait miser sur le kick and rush et sur les duels. La tactique, on pouvait la jeter à la poubelle", glissait Glenn Claes après les 90 minutes d’une âpre bataille.

Igor De Camargo, qui s’est longuement entretenu avec son ex-équipier Onyewu avant de sortir des vestiaires, parlait de jamais vu. "Ce sont les pires conditions de jeu que j’ai pu rencontrer en 22 ans de carrière (rires)."