Le défenseur bosnien Numan Kurdić va s'engager au RWDM

Le mercato se poursuit au RWDM et si on en croit la presse bosnienne, le club molenbeekois s'est attaché les services de Numan Kurdić. Il s'agit d'un défenseur âgé de 22 ans qui évoluait jusqu'ici au FK Sarajevo.



Le club bosnien a d'ailleurs annoncé le départ de son joueur pour le RWDM sur son site internet. "Il a fait 32 apparitions sous le maillot bordeaux et marqué un but. Il a fait partie de l'équipe qui a écrit les pages d'or de l'histoire du club, remportant deux titres de champions de Bosnie-Herzégovine, un trophée de Coupe, ainsi que des titres en U17 et U19", précise son club en guise remerciement à son joueur.